Prefeitos de Praça vão ajudar cuidar desses locais públicos com respaldo da Prefeitura

E neste dia 2, um ato na Prefeitura, da Praça Getúlio Vargas, deu “posse” a presidentes de bairros ou líderes comunitários como sendo estes, que nesta iniciativa da Prefeitura vão ajudar a cuidar as praças, a maioria em bairros da cidade. São os chamados -Prefeitos de Praças. O projeto da Secretaria de Infraestrutura tem o objetivo de fazer com que estes cidadãos possam fiscalizar os espaços para evitar depredação do patrimônio público, das plantas. No total neste início de projeto 12 líderes de bairros receberam os certificados.

Entrega do certificado de Prefeito de Praças

Eles terão uma canal direto com a Prefeitura que vai respaldar os prefeito de praças. O projeto pretende estimular empresas, pessoas físicas e associações de moradores a fazerem doações de serviços e materiais para a cidade. O objetivo é fazer uma relação de corresponsabilidade, compromisso social, cultural, ambiental e econômico criando um senso de pertencimento e zelo pelos cidadãos, de acordo com o Projeto .

Tânia Branco, representante dos bairros, disse que é uma campanha que eles vêm fazendo em todos os bairros em ter uma pessoa para manter as praças limpas e aprazíveis a toda a comunidade. -Eu procuro manter limpa e iluminada, porque infelizmente a marginalidade estraga o que é todos, cita.

A secretária de Meio Ambiente, Gabriela Segabizazzi, destacou que em 2021 buscaram ideia para o projeto em Porto Alegre. Lembra que não estão terceirizando responsabilidade, e sim buscando parceiros, porque Alegrete tem cerca de 100 praças e fica inviável eles conseguirem estar próximos destes locais, diariamente, e os que moram nos bairros podem ver de perto e acessar o Poder Público. O secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino Soares, falou que foi um dia muito importante, dizendo que a ideia partiu do prefeito Márcio Amaral, juntamente, com a Secretaria Gabriela. -Nós temos 64 bairros e fica difícil atender a todos na hora que nos solicitam. Já temos os nossos parceiros que nos ligam, dizendo que limpam ou roçam e solicitam cal, por exemplo, e vamos assim, mantendo esses importantes espaços públicos”

Tanto o Vice -prefeito Jesse Trindade como o prefeito Márcio Amaral, agradeceram aos que aceitaram esse desafio não como executores, mas como zeladores do Município, conforme lembrou Trindade.