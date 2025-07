Prefeitura abre pregão eletrônico de 8 milhões para contratar máquinas e serviços para conservação de estradas

A Prefeitura de Alegrete abriu pregão eletrônico no valor de oito milhões de reais para comprar horas máquinas com objetivo de acelerar e dar maior cobertura a manutenção das estradas do interior do Município, assim com limpeza de açudes. Esse pregão eletrônico vai beneficiar serviços das Secretarias de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e da Secretaria Meio Ambiente de Alegrete.

As propostas das empresas que queiram se habilitar neste pregão podem ser entregues até o dia 23 de julho na Prefeitura. Tudo segue os ritos e prazos das licitações públicas. No momento estão realizando a fase de análise da documentação no setor de compras da Prefeitura de Alegrete.

Alegrete tem mais de 4 mil km de estradas sem pavimentação, que dão acesso a várias localidades do interior do Município.