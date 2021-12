A aquisição de um novo caminhão caçamba basculante 0km aconteceu através de convênio com o MAPA – Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. No total, o veículo custou R$ 387 mil, sendo R$ 137 mil custeados pelo município.

Desde o início da gestão do prefeito Márcio Amaral e do vice Jesse Trindade, a Prefeitura tem investido em maquinários novos para suprir as necessidades do nosso município. O caminhão com caçamba basculante tem capacidade mínima de 12 m3 e contribuirá para suprir o crescimento na demanda de serviços com mais segurança e qualidade.

“A conquista deste caminhão caçamba trará mais eficiência ao trabalho da prefeitura que passará a atender com mais celeridade as demandas solicitadas pela comunidade. Além disso, este equipamento também dará apoio logístico nas obras, estradas rurais, infraestrutura, limpeza pública”, afirma o prefeito Márcio Amaral.

Reajuste do IPTU 2022 é pelo IGPM e o percentual não é baixo

O secretário Daniel Gindri ressalta que a aquisição do caminhão é mais uma importante conquista que irá contribuir no atendimento dos produtores rurais, além de intensificar o ritmo das atividades de manutenção das estradas rurais, bem como nos diversos serviços feitos na área urbana, oferecendo melhorias para toda a população. “Desde o início da nossa gestão temos investido em maquinários novos para suprir as necessidades do nosso município. Este novo caminhão possui alta tecnologia, modernidade e oferece conforto para o operador, podendo executar variados tipos de serviços e contribuir significativamente na realização de obras de melhorias em todo o território municipal”, destacou o secretário.

Ceia de Natal do alegretense pode ultrapassar os R$ 500, revela Procon

Além do prefeito Márcio Amaral e do secretário de Agricultura e Pecuária Daniel Gindri, participaram do ato as secretárias municipais Ângela Viero (Secel), Gabriella Segabinazi (Meio Ambiente), Haracelli Fontoura (Saúde), Iara Caferatti (Promoção e Desenvolvimento Social) e os secretários municipais José Luiz Cáurio (Finanças e Orçamento), Mario Rivelino (Infraestrutura) e Paulo Faraco (Administração).