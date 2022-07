Prefeitura adquire retroescavadeira com recursos próprios

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Infraestrutura, divulga mais um investimento para a melhoria dos serviços prestados ao município.

Na última quarta-feira, 27, foi entregue uma retroescavadeira, adquirida via pregão eletrônico, no montante de R$ 438.000,00, com recursos próprios, contribuindo para a execução de demandas gerais urbanas.

O que a Polícia já sabe sobre os assassinatos recentes dos dois jovens

O secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino, destacou a importância dos investimentos na infraestrutura do município, tendo em vista o bem-estar da população alegretense.