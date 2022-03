Prefeitura anuncia um grande projeto de mobilidade para beneficiar seis bairros da zona sul

Share on Email

Uma cidade feita para as pessoas é aquela que preza pela qualidade de vida e pelo cuidado com áreas de importância afetiva e cultural para os seus moradores. É a partir desse entendimento que a Prefeitura de Alegrete tem reunido esforços para fazer melhorias estruturais e de mobilidade em diversas áreas da cidade.

A Prefeitura vai colocar em prática ainda no primeiro semestre de 2022 um grande projeto de requalificação urbana, mobilidade e acessibilidade a partir da BR-290 no trevo de acesso do arco da Assis Brasil até a escola Salgado Filho, facilitando o deslocamento até o centro para os moradores dos bairros Piola, Olhos D´Água, Gamino, José de Abreu, Renascer e Novo Lar.

Na segunda parte da requalificação, no segundo semestre, o projeto contemplará o trevo da avenida República Rio-Grandense.

As intervenções previstas incluem a implantação de uma extensa calçada e áreas de passeio público, requalificação, jardinagem, sinalização, placas de sinalização e completa acessibilidade. “É um dos maiores projetos de acessibilidade e mobilidade da nossa cidade. Serão espaços importantes para o convívio da cidade, e a gente vai levar isso para os quatro cantos de Alegrete”, diz o prefeito Márcio Amaral.

A calçada será toda criada com aplicação de soluções de acessibilidade, como rampas que possibilitam o tráfego de cadeirantes. Além disso, com o objetivo de promover maior qualidade no tráfego não motorizado e garantir acessibilidade na área, a prefeitura já iniciou o levantamento topográfico.

O vice-prefeito Jesse Trindade afirma que a região apresenta uma grande integração entre importantes bairros e apresenta um grande fluxo de pedestres. “É melhoria na infraestrutura, na qualidade da nossa cidade, para que se possa trazer mais qualidade de vida para os alegretenses. Vamos juntos. A nossa gestão está trabalhando manhã, tarde e noite para deixar a nossa cidade cada vez mais organizada”, assegurou o vice-prefeito.

Para ampliar os espaços de pedestres, o projeto será desenhado de forma que induza os veículos a trafegarem com velocidade reduzida. O trecho que foi escolhido é devido ao grande número de pedestres e veículos. Também serão plantadas plantas e flores para humanizar o espaço. “Este é um projeto esperado há tempos em Alegrete. Precisamos adequar a via aos pedestres, melhorando a segurança viária de quem anda a pé nessa área. É preciso democratizar a circulação nos espaços urbanos, com ampliação das calçadas para os pedestres, diminuição da velocidade e humanização das vias, transformando em ilhas de refúgio para os que andam a pé”, finalizou o prefeito Márcio.

O projeto é da arquiteta Catiellen Thurow e está sendo desenvolvido pela Secretaria de Planejamento.