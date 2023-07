Prefeitura atende solicitação dos moradores da Zona Sul e instala luminárias no Trevo

Uma demanda de pouco mais de quatro anos começa a ser atendida. Depois de moradores dos bairros da Zona Sul implorarem por uma melhor iluminação no trevo do Arco, principal acesso de entrada da cidade, a prefeitura está no local.

De acordo com o Diretor da Divisão de Iluminação Pública da Secretaria de Infraestrutura, Marnoon Vargas, engenheiro eletricista, estão sendo instaladas duas luminárias em pontos estratégicos. Conforme o profissional o trabalho preventivo vai melhor a iluminação no local, ele não descarta a concepção de um projeto complementar que irá iluminar toda a área de forma integral.

“Esta ação dará aos moradores de quatro bairros da Zona Sul, maior segurança na travessia do trevo”, segundo o profissional são mais de 300 famílias beneficiadas, conforme dados dos presidentes dos bairros daquela área.

Para Joceli Oviedo, a demanda vai suprir uma carência dos moradores que usam o local para acessar o centro da cidade. Ele relembra que um acidente em anos anteriores acabou derrubando um poste de iluminação próximo ao arco, desde então nunca mais foi recolocado, e a escuridão tomou conta da passagem. “A gente vem no escuro e só vai ter luz do outro lado na entrada da Gamino, mesmo assim de forma precária”, revela Joceli, que além de presidir o bairro é secretário da UABA, e tem lutado por essa demanda.

Os perigos de acidentes são recorrentes em virtude da iluminação falha. Alguns moradores relatam que é preciso cautela para atravessar o trevo e não ser atropelado. “A visibilidade dos motoristas diminui e os pedestres são alvos constantes por terem de acessar um trevo sem iluminação”, destaca um morador que prefere não se identificar.

Uma reunião na sede do bairro com líderes comunitários juntamente com o diretor de iluminação ajustou o reparo emergencial no trevo. A reportagem já havia noticiado o problema enfrentado por aquelas comunidades. O trabalho deve ficar pronto nos próximos dias, atendendo um grave problema que afetava a Zona Sul de Alegrete. A secretaria de infraestrutura através do secretário Mario Rivelino está trabalhando em conjunto com o setor de iluminação e até sábado (22), as luminárias devem ser acessas.

