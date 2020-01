Prefeitura busca alternativa para suprir saída dos profissionais do Mais Médicos

Na noite de ontem (17), aconteceu na Escola Emílio Zuñeda uma reunião entre moradores, presidentes de bairros, Secretária de Saúde, Bianca Casaroto e vereadores. O objetivo do debate é a preocupação dos usuários quanto a saída dos médicos, em razão do fim do Programa Mais Médico.

Alegrete vai perder seis profissionais. Seis médicos do Programa e mais dois que informaram a saída devido a especializações.

Este é um problema que está sendo tratado pela Secretaria da Saúde, de forma efetiva. O trabalho é quanto à cobertura de atendimento nas Estratégias de Saúde da Família que tem médico do Programa Mais Médico aqui em Alegrete. É que a partir de fevereiro começam a vencer os contratos de profissionais que atuam por este Programa aqui no Município.

Em Alegrete, atualmente, tem sete unidades de saúde que tem médico atuando por este programa do Governo Federal. Agora, para o mês de fevereiro vence o contrato de médicos das unidades dos bairros Piola, Saint Pastous, Passo Novo e Prado. No mês de abril, vão embora os médios da ESF Rondon e Boa Vista. Em junho os que atuam na Vera Cruz deixam a cidade.

Um dos locais em que a comunidade já se organizou para pedir médicos é a ESF Vera Cruz em que usuários, presidentes de bairros, vereadores e a Secretária de Saúde, Bianca Casaroto, estiveram reunidos para falar sobre o assunto. Na ESF Vera Cruz os dois médicos estrangeiros atuam pelo Mais Médicos.

Alegrete, de acordo com o Prefeito Márcio Amaral, não vai continuar com programa Mais Médicos, porque não é cidade de fronteira e não temo IDH baixo conforme critérios do Programa.

A reunião:

Por mais de uma hora, o debate sobre o assunto foi para ouvir o receio da comunidade e ter o entendimento do que vai ser feito para suprir esta demanda.

De acordo com a secretária Bianca Casaroto, a situação é muito delicada. Depois de ouvir o receio dos usuários quanto a falta de médicos e, na saída a ESF ficar sem o profissional, a Secretária realizou a seguinte explanação:

De que desde o ano anterior um trabalho está sendo realizado para que a comunidade não sinta o impacto que o fim do Programa Mais Médico vai representar.

Bianca explicou que já está em aberto um processo de tramitação de contratação emergencial de oito profissionais, número de médicos que estão saindo da rede pública.

“Não é fácil a captação de novos médicos, o salário não é muito atrativo e a maioria dos jovens querem realizar especializações. Isso é uma dificuldade muito séria que estamos enfrentando” – comentou.

A Secretária tranquilizou a todos que todo esforço está sendo feito para que a população não seja prejudicada. Em momento algum o município ficou inerte à situação. E que o trabalho está sendo realizado para que se mantenha o mesmo padrão de atendimento, desta forma, as unidades que têm duas equipes permaneçam com duas equipes.

Dentro do contexto, Bianca evidenciou a saúde no município que, apesar de todas as dificuldades é uma referência.

Também ponderou que a contratação destes novos médicos deve impactar em mais de 2 milhões por ano no orçamento do município. Além da redução de 3% no orçamento da Secretaria de saúde neste ano de 2020.

Também houve a manifestação dos presidentes dos bairros, usuários, vereador Celeni Viana representado a Câmara Municipal, vereador Cléo Trindade e Vereadora Maria do Horto.

Todos falaram da preocupação com a saúde uma das prioridades para o ser humano. Também foi unânime os elogios referentes ao atendimento dos médicos do Programa. Esse vínculo criado pelos usuários era um dos propósitos.

Para finalizar, a Secretária Bianca ainda alertou que com a extinção do Programa Mais Médico, o município vai receber recursos através dos cadastros do SUS. Porém, muito mais do que cadastrar, a pessoa realmente tem que ser um usuário.

” O cadastro já não é simples de fazer, ainda tem que ter essa relação com a ESF, caso contrário, o recurso vai ser ainda menor” – explicou.

Flaviane Antolini Favero