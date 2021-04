Prefeitura, Câmara e UABA juntos nas campanhas “Unidos Contra a Fome” e “Vacinação Solidária”

Compartilhe















A Prefeitura através das Secretarias de Promoção e Desenvolvimento Social e da Secretária de Saúde, em parceria com a Câmara de Vereadores e a UABA lançam as campanhas “Unidos contra a fome”, “Vacinação solidária” e “Campanha do Agasalho 2021”, com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e agasalhos para as famílias em situação de vulnerabilidade social do município. Juntos, foi dado o pontapé inicial nas campanhas contra a fome e do agasalho em Alegrete.

O presidente Airton Alende contou com o aval da diretoria e colocou logo em prática as primeiras atividades desta nova gestão comunitária e uma parceria com a prefeitura e Câmara.

Com o slogan Unidos Contra a Fome, a campanha tem aval do município, especialmente a secretaria de saúde, que juntos tem objetivo de vencer o coronavírus e com a arrecadação solidária ajudar a alimentar às famílias carentes de Alegrete.

A partir de agora quem for receber a vacina pode colaborar com um (1) quilo de alimento não perecível ou produtos de higiene pessoal diretamente nas ESF’s. A vacina solidária vai contemplar as famílias em vulnerabilidade social do município.

Também já está em andamento a tradicional campanha do agasalho 2021. “Transforme solidariedade em felecidade”, com esse slogan, UABA, Câmara e Prefeitura, através da secretaria de promoção e assistência social estão unidas para arrecadarem agasalhos para população carente de Alegrete.

A “Vacinação Solidária” é uma campanha que estimula as pessoas que forem receber a vacina contra Covid-19 a doarem um quilo de alimento não perecível, os pontos de coleta estarão em todas as UBSs com salas de vacina. Já a “Campanha do Agasalho 2021” e a campanha “Unidos contra a fome” terão pontos de coleta por toda a cidade.

“Essas campanhas são muito importantes para darmos um suporte extra às famílias mais vulneráveis nesse momento difícil. A pandemia agravou a situação de muitas pessoas, mas através da solidariedade dos alegretenses podemos amenizar um pouco essa situação. A Campanha do Agasalho por exemplo é uma ação que dá certo há muitos anos e fundamental na nossa cidade devido ao nosso clima frio”, ressaltou Iara Caferatti Gonçalves Fagundes.

Júlio Cesar Santos Foto: UABA Fonte: DpCom/PMA