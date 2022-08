Prefeitura capacita servidores em parceria público-privadas para o terceiro setor

A Prefeitura Municipal está disponibilizando capacitação para os servidores públicos do Poder Executivo e Legislativo, bem como, para as organizações da sociedade civil no que se refere a Lei n° 13.019/2019 que rege as parcerias com o Poder Público com o Terceiro Setor.

São orientações para melhor entendimento e melhor fluxo para encaminhar as parcerias, comentou a Secretaria de Promoção Social, Iara Caferatti.

Essa lei rege as parcerias do Poder Público com o Terceiro Setor como APAE, Casas Asilares, dentre outras.

São parcerias regidas por mútua cooperação, para a confecção de finalidades de interesse público.

A capacitação esta a cargo da coordenadora Ana Paula Rodrigues, Advogada pelo IGAM.