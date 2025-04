Prefeitura cede espaço à associação de moradores da Encruzilhada, interior de Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, depois de pedido de moradores da comunidade rural de Encruzilhada, concedeu um espaço para as reuniões da Associação de Moradores daquela localidade do interior do município.

O espaço está localizado em sala da antiga Escola João Ovídio Acosta. Neita Chagas, presidente da Associação de Moradores, destaca que esta conquista é um importante avanço na organização da associação e na mobilização dos moradores que agora têm um local próprio para reuniões e outros projetos que visam a melhoria da qualidade de vida da comunidade.



Adão Roberto, Vice Presidente da Federação Rio-grandense de Associações Comunitárias e Bairros (FRACAB) apoiou na organização dessa associação de moradores.

Dentre as demandas, os moradores da Encruzilhada pedem poço artesiano, transporte de ônibus para localidade, atendimento de saúde e asfaltamento até a localidade

A diretoria da Associação dos Moradores da Encruzilhada já esteve reunida com o Prefeito. Na oportunidade foram apresentados a Diretoria da Associação. Neita Silveira, presidente da Associação, apresentou-se ao prefeito destacando a disposição em trabalhar pela comunidade juntos com os demais moradores, onde entregou um oficio ao prefeito com as principais demandas apresentadas pela comunidade em reunião dos moradores. Ao receber o oficio, o prefeito pontou cada pedido apresentado e como será encaminhado junto ao Executivo para o devido atendimento das demandas.