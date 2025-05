Prefeitura conserta telhado do Ginásio do IEEOA, que abriga desabrigados em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A ação foi necessária devido aos fortes ventos dos últimos dias, que provocaram a abertura de parte da cobertura do ginásio.

Este é um dos locais que serve como abrigo para as pessoas atingidas pelas cheias do rio Ibirapuitã, que já ultrapassam 11 metros acima do seu nível normal.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Mais de 120 pessoas já estão fora de casa no município, alojadas em casas de parentes e nos ginásios da Escola Estadual Oswaldo Aranha e da EMEB Eurípedes Brasil Milano. A Cozinha Comunitária da Secretaria de Promoção Social prepara e distribui alimentos para os atingidos pela enchente que estão abrigados nos ginásios.