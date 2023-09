Prefeitura conta com mais de 44 R$ milhões de recursos livres para novos projetos

Na manhã da última segunda-feira (25), ocorreu na Câmara de Vereadores a audiência pública para apresentar as metas fiscais do segundo quadrimestre de 2023 do Poder Executivo.

A Audiência Pública realizada cumpre dispositivos legais e foi convocada pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas da Câmara de Alegrete. A dinâmica foi conduzida pelo presidente da comissão, vereador Bispo Ênio, e contou com a presença do presidente do Legislativo, Luciano Belmonte, e com vereadores membros da comissão, Cléo Trindade (vice-presidente) e Dileusa Alves (relatora), assim como da vereadora Fátima Marchezan.

As metas fiscais hoje representam em números a saúde financeira do Poder Público, o que vem acontecendo numa crescente nos últimos quatro exercícios. Com isso assegura o atendimento das necessidades da comunidade alegretense para os próximas quatro meses do ano. O saldo líquido, no momento de recurso livre da Prefeitura, está hoje em R$ 44.083.414, 47 para desenvoltura e projeção de novos projeto até o fim decorrente ano.

Fotos: reprodução