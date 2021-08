Prefeitura contrata enfermeiros em caráter emergencial

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde, publicou nesta terça-feira, 17, Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Pessoal da Secretaria de Saúde.

O edital 040/2021 torna pública a abertura das inscrições e estabelece normas relativas à realização do Processo Seletivo Simplificado, destinado a selecionar candidatos para atuarem como enfermeiro (a), para atender, em caráter emergencial, considerando a pandemia da COVID-19, as necessidades da Administração Pública Municipal, com carga horária de 20h semanais. O edital do Processo Seletivo Simplificado destina-se a selecionar candidatos para o preenchimento de 02 (duas) vagas.

Confira o edital na íntegra no link:

Edital nº040/2021