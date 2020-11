Prefeitura contrata Técnico de Enfermagem em caráter emergencial

Na manhã desta segunda-feira(9), foi divulgado edital para Processo seletivo simplificado para contratação temporária de pessoal – Secretaria de Saúde. As inscrições são para candidatos para atuarem como Técnicos em Enfermagem, para atender, em caráter emergencial, considerando a Pandemia do COVID-19, as necessidades da Administração Pública Municipal (40h semanais).

O Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária será regido por este Edital e executado pela Secretaria Municipal de Saúde, sob a responsabilidade da Comissão nomeada pelo Decreto nº 367 de 29 de Maio de 2020 alterado pelo Decreto nº 793 de 03 de novembro de 2020.

O presente edital de Processo Seletivo Simplificado destina-se a selecionar candidatos para o preenchimento de 10 (dez) vagas, para atuar como Técnico em Enfermagem com lotação nas Estratégias de Saúde da Família – ESFs.

As contratações de que tratam este Edital terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da assinatura do contrato, renováveis por mais 180 (cento e oitenta) dias, havendo interesse da Administração Pública Municipal. Ou podem ser rescindidas antecipadamente pelo Município, sempre que a administração pública entender que não há mais suporte fático que possibilite a sua manutenção.

As vagas são para Técnicos em enfermagem com salário de R$ 1.438,87.

