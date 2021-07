Prefeitura convida CTGs para participarem de roteiros turísticos em Alegrete

Na semana passada foi realizada uma reunião da 4ª Região Tradicionalista do MTG. A secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alegrete (SEDETUR) participou do evento a convite do coordenador Marco Antônio Souza Saldanha Júnior, no CTG Vaqueanos da Fronteira.

Foram apresentados projetos que estão sendo desenvolvidos pela equipe de Turismo do Município para os patrões e representantes dos Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) do município.

Os projetos pretendem incluir as entidades tradicionalistas como integrantes dos roteiros turísticos que estão sendo elaborados, aproveitando a força do tradicionalismo local e tornando o Alegrete um destino de referência no Estado para quem desejar ter momentos de contato com a cultura gaúcha, além de ser também uma possibilidade de renda para as entidades, comenta a secretária Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alegrete, Caroline Figueiredo.

O Diretor de Turismo da SEDETUR Leonardo Cera frisou a importância das entidades responderem o Censo dos Prestadores de Serviços Turísticos, pois este é o documento que vai servir de referência para elaboração de ações dos projetos do Programa Municipal de Fomento Turístico de Alegrete.

Além do Coordenador da 4ª Região Tradicionalista do MTG e dos patrões dos CTGs, também participaram da reunião, o Prefeito de Alegrete Márcio Amaral, a Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Angela Viero, o Vereador Cléo Trindade e a Coordenadora de projetos da diretoria do turismo da Prefeitura de Alegrete Andreia Marconato.

A seguir, segue o link para responder ao Censo dos Prestadores de Serviços Turísticos.

https://forms.gle/KsogD1siPPv4one77