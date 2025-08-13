Prefeitura convoca instituições para reunião sobre a Caminhada Cívica

A Prefeitura Municipal de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, convida todas as instituições de ensino, agremiações, grupos de balé, clubes esportivos, cursos técnicos, universidades e demais entidades interessadas a participarem da reunião preparatória para a Caminhada Cívica.

O encontro será realizado no dia 13 de agosto, às 9h, no Salão Azul do Centro Administrativo Municipal. O objetivo é alinhar a participação e a organização do tradicional ato cívico, reforçando o espírito de união e valorização da comunidade alegretense.

A Caminhada Cívica é um momento de celebração do patriotismo, da cultura e da cidadania, reunindo diferentes segmentos da sociedade para promover o sentimento de pertencimento e a importância dos valores cívicos.

A presença dos representantes das entidades é considerada fundamental para fortalecer as ações conjuntas e garantir que o evento seja um sucesso.

“Mais do que um desfile, a Caminhada Cívica é uma demonstração de identidade e integração da nossa comunidade. Queremos que todos façam parte desse momento”, destacou a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

