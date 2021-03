Prefeitura convoca responsáveis por campas vencidas no Cemitério Municipal

Compartilhe















A Prefeitura do Alegrete, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, informa aos familiares e interessados nas campas arrendadas do Cemitério Público Municipal que a situação dos contratos de arrendamento já vencidos devem ser regularizadas, seja com a renovação ou retirada dos restos mortais.

Após o prazo de 30 dias, sem a devida manifestação de possíveis interessados, as sepulturas serão abertas por edital e os restos mortais nelas existentes serão encaminhados ao ossuário geral. Os interessados deverão dirigir-se ao Cemitério Municipal para os procedimentos necessários.