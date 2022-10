Prefeitura dá inicio a dois cursos gratuitos a jovens alegretenses

A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, por meio do Setor ACESSUAS Trabalho, em parceria com o SENAC – Alegrete, iniciou nesta terça-feira, dia 24/10, dois cursos gratuitos para jovens estudantes alegretenses: de Auxiliar Administrativo (20 alunos) e de Informática Fundamental (12 alunos) da rede pública.

Os cursos têm como objetivo a qualificação profissional e a inserção no mundo do trabalho. As aulas acontecem de segunda-feira a sexta-feira, no SENAC, com cargas horárias de 90h e 60h, respectivamente.