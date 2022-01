Prefeitura de Alegrete anuncia calendário do IPTU 2022

A Prefeitura de Alegrete anunciou o calendário do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o ano de 2022. Quem pagar antecipadamente, até o dia 10 de fevereiro, em cota única, terá desconto de 20% no valor. O contribuinte que optar por pagar em cota única até 10 de março ganha 10% de desconto.

O calendário também inclui a opção de parcelamento em 10 vezes, sem desconto, com vencimento da primeira parcela em 10 de março, findando em 10 de dezembro.

O secretário municipal de Finanças e Orçamentos, José Luiz Cáurio, destaca que grande parte da arrecadação será destinada à obras de infraestrutura, educação, saúde, meio ambiente, entre outros.

“Com os recursos arrecadados, a prefeitura terá condições de fazer frente às despesas, e honrar os compromissos com a prestação de serviços à cidade”, diz.

As guias de pagamento foram encaminhadas pelos Correios e os contribuintes irão receber até 20 de janeito. “As pessoas não precisam ir até à Secretaria de Finanças, já encaminhamos os carnês”, afirma o secretário.

As guias já podem ser acessadas no site, permitindo o acesso ao documento.

Acesse: www.alegrete.rs.gov.br

-Lado Direito clicar em IPTU 2022

-Automaticamente direciona para Tributos/Imóveis

-Digitar o número da inscrição do IPTU

– Clicar em pesquisar

– Vai aparecer a Parcela Única Desconto de 20% em 10/02.

– Parcela única Desconto de 10% vcto em 10/03.

– As demais parcelas (clicar em Parcelas).

Emite recibo e imprimir.

Maiores informações pelo número do celular 9 9168 6283 (WhatsApp) da Secretaria de Finanças. Basta fornecer passar o número da matrícula IPTU para receber as guias.