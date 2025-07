Prefeitura de Alegrete assina convênios para beneficiar entidades ligadas ao esporte, à cultura e à causa animal

Em um ato de importância para seis entidades de Alegrete que realizam trabalhos dedicados ao esporte, à formação cidadã, à cultura, à história e à saúde animal, o prefeito Jesse Trindade, junto com o vice Luciano Belmonte, assinou convênios de repasse de recursos para essas instituições: duas equipes de futsal, LAF, AJS, CEPAL e ONG OPAA.

O presidente da Câmara, Cléo Trindade, e os secretários de Saúde, Heili Temp, e de Educação, Rodrigo Guterres, representantes das pastas ligadas aos convênios, ocuparam o espaço oficial no evento, que contou também com a presença dos vereadores Paulo Berquó, Pedro Paraíso, Gilmar Martins e de vários secretários municipais.

Receberam recursos a equipe do Real, que está na Série Prata de futsal e vai receber R$ 150 mil por ano; a ABF, que pela primeira vez receberá R$ 100 mil por ano e disputa a Série Bronze; a LAF, com R$ 228 mil por ano; a Associação Jogos da Solidariedade (AJS), também com R$ 228 mil por ano; o CEPAL, com R$ 42 mil; e a ONG OPAA, com R$ 60 mil por mês.

O prefeito Jesse Trindade destacou a importância e o trabalho de cada uma dessas entidades, que realizam ações fundamentais para as crianças e a juventude de Alegrete por meio do esporte, assim como o Canil Municipal e a OPAA na causa animal. Ele lembrou que as parcerias são necessárias para viabilizar muitas atividades no município, pois a administração não consegue abraçar todas as demandas, mas apoia e apenas cobra que levem a bandeira de Alegrete por onde forem.