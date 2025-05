O veículo, no valor de R$ 469.499,00, será utilizado pela Secretaria de Educação, Esporte e Lazer.

O ato de entrega contou com a presença do prefeito Jesse Trindade, servidores da Prefeitura e representantes da Câmara de Vereadores. O ônibus foi adquirido com recursos próprios do Município e será utilizado para o deslocamento de alunos das escolas municipais de Alegrete.

Fonte: Prefeitura de Alegrete