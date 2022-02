Prefeitura, de Alegrete, garante mais de 7 milhões para investir em pavimentação

Um aporte de recursos para a recuperação de rodovias no valor de R$ 7,6 milhões destinados a reparos e melhorias em estradas e também no aeroporto, através de mais uma etapa do programa Avançar na Logística e Transporte, do Governo do Estado.

Jesse esteve acompanhado do vereador João Leivas, representando a bancada do MDB.

BM prende abigeatários na cena do crime, no Caiboaté

Vão receber as intervenções a ERS 507- Alegrete/Frigorifico(8KM – R$ 2 milhões), a VRS 806-Alegrete/Caverá (12 KM – R$ 2,5 milhões), além de um convênio com o município de Alegrete BR 290/ Aeroporto (Pavimentação de 350 metros da pista, 2,4 KM de estrada entre o terminal de passageiro e a BR -290 e balizamento noturno).

Projetos relevantes da gestão do prefeito Márcio Amaral e a grande relação com o governador Eduardo Leite, o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella e o deputado Frederico Antunes, garantiram à Prefeitura de Alegrete mais um grande investimento para anunciar, nesta sexta-feira (25/2), dentro do plano de obras previstos por meio do programa Avançar.