Prefeitura de Alegrete marca presença no Seminário dos Secretários Municipais de Agricultura do RS

O prefeito Márcio Amaral, a secretária de Meio Ambiente Gabriella Segabinazi e o secretário de Agricultura e Pecuária Daniel Gindri, que também é vice-presidente do Conselho Estadual de Secretários de Agricultura participaram da edição especial do Seminário dos Secretários Municipais de Agricultura do RS, promovido pela Famurs, através de uma parceria com o Conselho dos Secretários Municipais de Agricultura do RS (Consema), Emater/RS e Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

Com objetivo de atualizar e gerar novos conhecimentos aos gestores municipais do agronegócio, o evento reuniu prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, técnicos, gestores e demais interessados na área. “A ideia é promover a integração e a troca de saberes, através de palestras, espaços para questionamentos e debates, além de demonstrações de boas práticas municipalistas no agro”, explica Daniel Gindri, secretário de Agricultura e Pecuária.

O evento contou com a presença da secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do RS, Silvana Covatti. “São Borja recebeu os secretários de agricultura dos 497 municípios do RS com as principais lideranças do setor aqui do Estado”, ressalta o prefeito Márcio Amaral.

O 28° Seminário dos Secretários Municipais de Agricultura do RS contou com painéis que abordaram temas importantes para o setor, como déficit hídrico; Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); programas como o Águas do Agro e o Cédula de Produto Rural (CPR) Verde; combate ao abigeato através da ferramenta Registro de Marcas e Sinais; planejamento e sucesso no agro; Selo Arte; novo decreto do Susaf; e políticas de fomento ao agro.