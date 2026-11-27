Recursos serão depositados no dia 30 de novembro e chegam em um momento estratégico para a economia, marcado pela preparação do comércio para as vendas de Natal e as festas de fim de ano.

A Prefeitura Municipal de Alegrete concluiu o processamento da folha de pagamento dos servidores públicos municipais referente ao mês de novembro de 2026. O pagamento está previsto para a próxima segunda-feira, dia 30 de novembro, e representa a liberação de mais de R$ 11,2 milhões em salários, com potencial de movimentar diferentes setores da economia local.

De acordo com as informações divulgadas pela administração municipal, o valor total da folha alcança R$ 11.239.285,83. Desse montante, R$ 3.467.432,93 correspondem a recursos livres.

O fechamento da folha foi realizado por determinação do prefeito Jesse Trindade e do vice-prefeito Luciano Belmonte, por meio de uma atuação conjunta da Secretaria de Administração e da Secretaria de Finanças e Orçamento, além das respectivas equipes técnicas.

Dinheiro chega em período importante para o comércio

Além de garantir o pagamento dos vencimentos dos servidores municipais, a liberação dos recursos representa uma injeção significativa de dinheiro na economia de Alegrete. O depósito acontece justamente às vésperas de dezembro, um dos períodos mais importantes do calendário comercial, quando lojistas intensificam suas estratégias para atrair consumidores e ampliar as vendas de fim de ano.

Tradicionalmente, os últimos meses do ano são marcados pelo aumento da procura por roupas, calçados, presentes, brinquedos, alimentos e produtos para as confraternizações. Restaurantes, supermercados, salões de beleza e prestadores de serviços também costumam sentir os reflexos desse movimento.

Nesse contexto, o pagamento dos servidores municipais ganha importância para o comércio, uma vez que amplia a disponibilidade de recursos no orçamento de centenas de famílias. Parte desses valores pode ser direcionada ao consumo, ao pagamento de compromissos financeiros e às compras de Natal, contribuindo para movimentar os estabelecimentos da cidade.

Circulação de recursos fortalece a economia local

O impacto da folha de pagamento não se limita ao momento em que os salários são depositados. Quando os recursos são gastos no próprio município, movimentam uma cadeia econômica que envolve comerciantes, funcionários, fornecedores e prestadores de serviços.

Esse fluxo de dinheiro é especialmente importante para os pequenos negócios, que dependem diretamente do consumo da população e encontram no período natalino uma oportunidade de fortalecer o faturamento e encerrar o ano com melhores resultados.

A proximidade do pagamento com o início de dezembro também favorece o planejamento das famílias para as despesas típicas dessa época, incluindo presentes, confraternizações e preparativos para as celebrações de Natal e Ano-Novo.

Com os mais de R$ 11,2 milhões previstos na folha de novembro, Alegrete recebe um reforço financeiro em um momento estratégico. Além de representar o compromisso com o pagamento do funcionalismo público, a medida tem potencial para contribuir com a movimentação do comércio e do setor de serviços, fortalecendo a economia do município justamente quando os negócios se preparam para um dos períodos mais importantes do ano.