Prefeitura de Alegrete vacina trabalhadores da limpeza pública nesta sexta-feira

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde, informa que nesta sexta-feira, 11, inicia a vacinação dos trabalhadores da limpeza pública com a primeira dose contra a Covid-19. A vacinação acontece em todas as UBSs com salas de vacinas, a partir das 8h30.

Para se vacinar é preciso apresentar documento de identidade, CPF e também documento que comprove a atuação profissional. Também é necessário respeitar o prazo de quatorze dias entre as vacinas contra Influenza e a Covid-19.

A vacinação dos demais grupos já elencados também continua em todas as UBSs. No momento da vacinação também podem ser feitas doações de alimentos para a campanha “Vacinação Solidária”. Todas as doações são destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social do município.