Prefeitura de Ibirubá decreta toque de recolher após registrar aglomeração durante madrugada

Um decreto do prefeito Abel Grave proíbe a circulação de pessoas e de veículos nas ruas da cidade da meia-noite de sábado às 5h de segunda-feira. As exceções são veículos das áreas da saúde, segurança, assistência social, transporte de cargas, táxis, funerárias e aplicativos.

“Devido aos atos em discordância com o que rege o decreto municipal em vigor, que prevê restrições principalmente quanto às aglomerações, o poder público municipal decidiu por colocar medidas mais restritivas até o dia 26 de outubro, aumentando ainda a fiscalização com reforço de efetivo. Lamentavelmente, a Prefeitura Municipal precisou intervir e fechar temporariamente um estabelecimento, que possui venda de bebidas 24h no centro da cidade, por não observar as medidas que constam no decreto em voga”, informou, a prefeitura, em nota.