Prefeitura de Manoel Viana recebe mais de um milhão para recuperação de estradas rurais

A solenidade contou com a presença do Prefeito, Antônio Flávio Busnelo, do superintendente do Incra Nelson Grasselli e demais vereadores da Câmara. O recurso foi muito comemorado, pois será de suma importância para a revitalização de vias que ligam à cidade ao campo no interior de Manoel Viana.

Nessa cheia que ainda perdura no Município, diversas zonas e travessias ficaram prejudicadas e causando um prejuízo considerável para os produtores que dependem desse meio para movimentar seu estabelecimento. Isso acelerou o processo de autorização do processo licitatório para que o mais breve possível, as localidades sejam recuperadas.

Fonte: Prefeitura de Manoel Viana