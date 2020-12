Prefeitura decreta luto oficial pela morte do alegretense Aldo Fagundes

Na tarde desta segunda-feira(7), a Prefeitura Municipal de Alegrete decretou luto oficial de três dias pela morte do alegretense e ministro aposentado do Superior Tribunal Militar (STM), Aldo da Silva Fagundes. Ele faleceu ontem, em Brasília, devido a complicações da Covid-19.

Veja a nota:

A Prefeitura Municipal de Alegrete comunica o falecimento do Dr. Aldo Fagundes.

Nascido em Alegrete, formou-se em Direito pela UFRGS, e teve ampla participação na vida comunitária como prócer da Igreja Metodista e Advogado. Destacou-se como integrante do grupo de jovens, que em 1962, criou o curso universitário precursor do ensino superior em Alegrete. Nessa condição, em 1962, foi vice presidente da Sociedade Educacional, quando foi criada a Fundação Educacional de Alegrete. Na vida pública, integrou o Partido Trabalhista Brasileiro e exerceu a função de vice prefeito na gestão 1959/1962. Extinto o PTB, em 1964, integrou o Movimento Democrático Brasileiro – o MDB. Foi deputado estadual e deputado federal. Como secretário de Ulisses Guimarães, teve ampla participação nos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Foi ministro do superior tribunal militar e encerrou sua vida pública marcada pela fidelidade partidária, pela ética pessoal e política exemplar. Faleceu aos 89 anos de idade, em Brasília, onde fixara residência.

Por este ato a comunidade alegretense presta homenagem ao homem público que se fez em Alegrete, e que, por sua integridade, granjeou simpatia e aplauso tanto no RS quanto no âmbito nacional, decretando LUTO OFICIAL por 03 (três) dias.