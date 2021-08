Nesta terça-feira, 10, os bairros Gamino Renascer, Piola e José de Abreu recebem a terceira edição do programa “Prefeitura nos bairros”. O evento será realizado na EMEB José Antônio Vilaverde Moura, com a presença do prefeito Márcio Amaral, do vice-prefeito Jesse Trindade e de secretários municipais.

A iniciativa consiste na descentralização dos serviços da administração municipal. Com a presença de diversas secretarias, serão realizadas obras de manutenção e reparos, bem como ouvidas as demandas da população. O objetivo é realizar atividades com a participação de diversos órgãos da administração pública municipal.

A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social contará com as equipes do CRAS Sul, do Cadastro Único e do PETI, onde serão disponibilizados os serviços à população, além da realização da entrega de agasalhos. Já a Secretaria de Finanças disponibilizará consultas do IPTU, da dívida ativa e do cadastro imobiliário. A Secretaria de Saúde estará presente com sua equipe verificando a pressão arterial, HGT e realizando testes rápidos (HIV, Sífilis, hepatite B e C).

A Secretaria de Meio Ambiente realizará a coleta de materiais eletrônicos, recolhimento de pneus inservíveis, coleta de óleo de cozinha usado, disponibilizando informações sobre arborização urbana e licenciamento ambiental e também sobre a coleta seletiva. Atividades de plantio de plantas ornamentais no trevo, em frente ao nome da cidade, serão realizadas por parte da Secretaria de Agricultura que retomará o projeto de revitalização do local.

A Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania também comparecerá junto com sua equipe a fim de verificar a necessidade de realocação ou instalação de pontos de ônibus. Na parte da Sinalização, haverá a verificação da necessidade de reestruturação de sinalização nas vias públicas. Além disso, serão identificadas as melhores condições para instalação de câmeras viárias e prediais visando a segurança destes locais. A Guarda Municipal dará suporte para o funcionamento destes trabalhos, assim como as equipes das secretarias estarão à disposição da população daquela localidade.

As Secretarias de Educação, Infraestrutura, Administração e Desenvolvimento Econômico irão comparecer também para apresentar seus projetos e esclarecer dúvidas junto à população.