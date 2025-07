Prefeitura disponibiliza consulta pública eletrônica do PPA 2026-2029

O município de Alegrete está em processo de elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, instrumento essencial para o planejamento das ações governamentais de médio prazo.

O PPA organiza programas, metas e indicadores com previsão de recursos, guiando a atuação da administração pública nos próximos quatro anos. Mais do que uma formalidade legal, o PPA é o elo entre o plano de governo, a expectativa da população e a realidade financeira do município e dialoga diretamente com outros dois instrumentos importantes: a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), que estabelece as metas e prioridades para cada ano, e a LOA (Lei Orçamentária Anual), que detalha a execução do orçamento. Ambos precisam estar alinhados ao que foi definido no PPA, reforçando a coerência e a viabilidade da gestão pública.

O PPA 2026–2029 se firma como uma oportunidade para o município traduzir promessas de campanha e expectativas populares em políticas públicas eficientes e sustentáveis. Agora, mais do que nunca, a participação popular é peça-chave para definir os rumos da cidade nos próximos quatro anos.

Depois de realizar quatro audiências no município, através da Secretaria de Finanças e Orçamento, fez às apresentações do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029. A Escola Emílio Zuñeda foi palco de moradores da Zona Oeste, a Escola Vilaverde Moura para Zona Sul, Escola Honório Lemes, a Zona Leste e na noite da última quinta-feira (03), a Escola Francisco Carlos na Vila Nova reuniu moradores da Zona Norte da cidade.

Estes eventos marcaram o começo de um processo crucial de escuta e participação popular, com o objetivo de definir as metas e prioridades que guiarão as ações do governo nos próximos quatro anos.

O Plano Plurianual é um instrumento essencial de planejamento, que orienta as iniciativas governamentais em áreas fundamentais como saúde, educação e segurança. Através do PPA, a administração municipal busca garantir um futuro mais organizado e eficiente para o nosso querido Baita Chão.

O secretário José Luiz Cáurio reforça a importância da participação ativa da população nesse processo. “Contamos com a colaboração de todos para juntos realizarmos o sonho da população alegretense. Vamos construir um futuro melhor”, destacou.

As audiências públicas se consolidaram uma oportunidade valiosa para os cidadãos compartilharem suas ideias e contribuírem com o planejamento da cidade que desejam. Quem ainda não participou, pode opinar e ajude a construir o futuro do seu município. Clique no link e responda.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkkFWWXs61mbYy_oYURuL14EI86UxSAOQ4mPgE0YGUC8AxdA/viewform