Prefeitura disponibiliza pesquisa de satisfação sobre o transporte coletivo de Alegrete

A comunidade alegretense pode avaliar a satisfação com o serviço de transporte coletivo em Alegrete. A prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, disponibilizou deste o dia 8, uma importante Avaliação da Qualidade dos Serviços do Transporte Coletivo Urbano (Clique no link para responder).

A pesquisa tem por objetivo, avaliar as condições do transporte público coletivo no município. A iniciativa, que se estenderá até o dia 31 de julho, visa coletar a opinião dos usuários para orientar ações de aprimoramento do serviço prestado pela empresa Expresso Fronteira D’oeste (CNPJ: 07.519.632/0001-05), conforme Licitação n°7219.

A pesquisa aborda diversos aspectos cruciais para a qualidade do transporte público, incluindo:

Qualidade e conservação da frota de ônibus: Avaliação do estado de conservação, limpeza e conforto dos veículos;

Cumprimento dos itinerários e pontualidade: Verificação se as rotas estabelecidas e os horários são respeitados;

Serviços de informação: Análise da clareza e acessibilidade das informações disponibilizadas aos usuários;

Urbanidade e segurança da tripulação: Percepção sobre a cordialidade, o respeito e a segurança oferecidos pelos motoristas e cobradores;

Valor da tarifa: Opinião dos usuários sobre o custo do serviço em relação à qualidade oferecida;

Perfil dos usuários e satisfação geral: Coleta de dados demográficos e avaliação geral da experiência de utilização do transporte público.

O levantamento de dados tem como finalidade primordial subsidiar ações operacionais e de planejamento, incentivando a concessionária a buscar a melhoria contínua dos serviços. A participação da população é fundamental para o sucesso desta iniciativa, permitindo que as necessidades e expectativas dos usuários sejam ouvidas e consideradas.

A Prefeitura de Alegrete agradece antecipadamente a colaboração de todos os cidadãos que responderem à pesquisa, contribuindo para um transporte público mais eficiente e de qualidade no município.