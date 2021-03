Prefeitura e deputados articulam mais 5 respiradores junto ao Ministério da Saúde

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, articularam a aquisição de mais cinco respiradores junto ao Ministério da Saúde. A articulação conta com o intermédio dos deputados federais Osmar Terra e Ubiratan Sanderson.

No dia 06 de março, o gabinete do prefeito Márcio Amaral e a secretária de Saúde Haracelli Fontoura encaminharam ofício ao deputado federal Ubiratan Sanderson, que no dia 08 de março encaminhou o pedido ao ministro da saúde Eduardo Pazuello. O deputado federal Osmar Terra também se colocou à disposição para auxiliar nessa articulação. Nesta semana, o prefeito Márcio Amaral recebeu a confirmação de que a demanda alegretense foi recebida e acolhida pelo Ministério da Saúde.

“Estamos movendo esforços para ampliar nossos atendimentos e poder garantir que nossa população tenha acesso aos equipamentos e a tudo que for necessário nesse momento de crise. Agradecemos aos deputados Sanderson e Osmar Terra, que nos ajudaram nesta busca e tem se mobilizado para articular esses recursos para nosso município. E também ao ministro Pazuello pela sensibilidade”, declarou o prefeito Márcio Amaral.

