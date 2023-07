Prefeitura e DNIT encaminham tratativas para melhorias em trevos da cidade

Em uma iniciativa conjunta, o vice-prefeito e Secretário de Planejamento de Alegrete, Jesse Trindade, juntamente com o engenheiro Alisson Meira e a engenheira Érica, estiveram reunidos no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e no Ministério dos Transportes, em Uruguaiana, para tratar sobre projetos de revitalização dos trevos na BR-290, especificamente os trevos Caverá e Assis Brasil.

O objetivo principal da visita foi discutir com as autoridades responsáveis a possibilidade de melhorias significativas na infraestrutura viária dos trevos, a fim de aprimorar a segurança e a fluidez do tráfego na região. Durante a reunião, foram abordados temas relacionados à engenharia de tráfego, estudos de viabilidade, e impacto socioeconômico das intervenções propostas.

Além das questões estruturais, a equipe da Prefeitura de Alegrete também projetou melhorias em relação à jardinagem e paisagismo nos arredores dos trevos. A ideia é tornar o ambiente mais agradável e harmonioso para os motoristas e passageiros que trafegam pela rodovia, além de contribuir para a valorização da paisagem local.

Outro ponto relevante que entrou em pauta durante a reunião foi a instalação de um mastro com bandeira e iluminação nos trevos revitalizados. A equipe também aproveitou a oportunidade para discutir a possibilidade da construção de um trevo na entrada do Aeroporto Gaudêncio Ramos, o que facilitaria o acesso ao local e contribuiria para o desenvolvimento do turismo e do comércio na região.