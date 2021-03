Prefeitura e Polícia Rodoviária Estadual seguem fiscalizações na RS 377

Compartilhe















O prefeito Márcio Amaral, o vice-prefeito Jesse Trindade e os secretários de Finanças José Luiz Cáurio e de Segurança, Mobilidade e Cidadania Rui Medeiros visitaram nesta sexta-feira (12) pontos de fiscalização montados pela Prefeitura de Alegrete, em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual, na RS 377, próximo ao trevo das “Quatro Bocas”. Através das ações da Turma Volante Municipal (TVM), as abordagens a veículos e caminhões estão sendo realizados nos principais trevos da cidade. O objetivo é coibir o transporte de mercadorias sem documento fiscal ou em desacordo com a legislação em vigor.