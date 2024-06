Prefeitura e Sesc oferecem cursos de qualificação profissional gratuitamente

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, está com inscrições abertas até o dia 28 de junho para cursos de qualificação profissional. As vagas são destinadas a usuários do Cadastro Único com renda familiar mensal per capita de até dois salários-mínimos federais.

Os interessados devem entrar em contato com o setor Acessuas Trabalho, localizado na Rua Visconde de Tamandaré, 598. O Objetivo geral é Formar profissionais com competências para atuar e intervir em seu campo de trabalho com foco em resultados. Confira abaixo alguns requisitos para ingresso no Curso;

Carga Horária: 160 horas.

Modalidade: Presencial

Instituição: Senac Alegrete

Requisitos de acesso

Escolaridade: Ensino Fundamental

Idade Mínima: 16 anos

O vice-prefeito, Jesse Trindade, fez questão de destacar que o curso é mais uma oportunidade para o desenvolvimento de novos profissionais no Município.”Precisamos estar sempre renovando a mão de obra, acredito que isso seja um bom passo rumo à profissionalização de novos servidores”, disse.