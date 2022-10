Prefeitura entrega mais de 90 matrículas de moradia a famílias do bairro Sepé Tiarajú

Na noite de quarta-feira(26), a Prefeitura de Alegrete realizou mais uma entrega de matrículas de moradia, foram 94 famílias que receberam seus títulos, do bairro Sepé Tiarajú.

A Regularização Fundiária é um programa de extrema importância para os moradores, que há anos sonham com a documentação de suas casas.

Desta vez, o evento ocorreu na Escola Emílio Zuñeda com uma grande participação de pessoas, representantes do legislativo, Presidente da Câmara de vereadores, Anilton Oliveira, Presidente da UABA, Airton Alende, Prefeito Marcio Amaral, Vice-prefeito Jesse Trindade, Secretários, Ex- prefeito Erasmo Guterres e ex- vice-prefeta Preta Mulazzani, entre outros.

O primeiro a receber o título foi Abner Naele Pereira Bianchi. Com essa entrega, a prefeitura soma 445 matrículas entregues para famílias nos bairros Nova Brasília, Getúlio Vargas e Sepé Tiaraju, mais um importante marco na expansão da inclusão social, habitação e da qualidade de vida no Município.

O reforço dessa política começou no início da gestão Márcio Amaral e Jesse Trindade. “O título de propriedade dá segurança jurídica aos moradores e ainda permite melhorias urbanísticas e de infraestrutura nas comunidades”- destacou o Prefeito Márcio Amaral que também evidenciou o trabalho de todos que estão envolvidos nessa que é uma grande realização para as famílias.

O presidente do legislativo, Anilton Oliveira, relembrou que o processo iniciou na gestão Erasmo e Preta e pontuou a importância das matrículas às famílias que garante a valorização do imóvel.

A regularização fundiária é uma das prioridades da gestão na área habitacional, destacou o vice Prefeito Jesse Trindade.

A entrega também contou com a presença da oficial registradora do Cartório de Registro de Imóveis de Alegrete Elaine Aliati, Secretários e diretora de Habitação Adriana Bortoluzi.