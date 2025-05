Prefeitura entrega nova ambulância à Secretaria de Saúde de Alegrete

O veículo, de uso exclusivo da área da saúde, passa a integrar a frota da Secretaria como mais um reforço no importante trabalho de atender a comunidade.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A entrega foi realizada em frente ao prédio da Secretaria da Saúde, com a presença do prefeito Jesse Trindade dos Santos, do vice-prefeito Luciano Belmonte, da secretária de Saúde Heili Temp, e dos vereadores Pedro Athaídes Soares, Joceli Oviedo e Jaime Duarte. O secretário de Infraestrutura, Antônio Carlos Gomes, também participou do ato, assim como servidores da Secretaria da Saúde.

De acordo com a secretária Heili Temp, a ambulância será utilizada para o transporte de pacientes que realizam tratamentos em outros municípios. A aquisição visa aprimorar ainda mais o serviço prestado às pessoas que precisam se deslocar de Alegrete por motivos de saúde. “O trabalho de toda a equipe é para atender bem os pacientes em todos os setores da pasta”, destacou a secretária.

Novo ambulância da Saúde de Alegrete

Fotos: Prefeitura de Alegrete