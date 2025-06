Prefeitura entrega ônibus escolar com tecnologia e acessibilidade para a rede municipal

O ônibus foi adquirido com recursos próprios do Município, no valor de R$ 398.500,00, e será utilizado no transporte de alunos da rede municipal. O veículo possui 44 assentos e está equipado com estrutura tecnológica avançada, incluindo ar-condicionado, entradas USB nos bancos e acessibilidade para cadeirantes e pessoas com deficiência.

Participaram da solenidade o prefeito Jesse Trindade; o vice-prefeito, Luciano Belmonte; o secretário de Educação, Rodrigo Guterres; o secretário de Segurança Pública, Uilian Rodolfo Almeida; o secretário de Finanças, José Luis Cáurio; além dos vereadores Caroline Figueiredo, Pedro Paraíso e João Monteiro.

Durante seu discurso, o prefeito Jesse Trindade destacou a importância da entrega para a educação no município.

