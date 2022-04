Prefeitura estima 248 pessoas atingidas pela enchente em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Defesa Civil e das secretarias de Infraestrutura, Promoção e Desenvolvimento Social, Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SAPDR), mantém atendimento a famílias do desabrigadas pelas cheias ou que tiveram suas casas danificadas pelas chuvas que atingiram o Município. Até o final da tarde desta quinta-feira, 28, estima-se que 248 pessoas foram atingidas, sendo 91 desabrigados e 157 desalojados.

A última medição do nível do Rio Ibirapuitã mostra 11m acima do normal. No momento, estima-se um aumento de cerca de 0,5m em relação ao último procedimento.

As equipes da prefeitura e do Exército trabalham para garantir o atendimento às famílias desabrigadas pela enchente do rio Ibirapuitã. Lugar para dormir, cuidar da higiene e se alimentar, bem como encaminhamentos para serviços da rede socioassistencial e demais políticas públicas.

A alimentação está por conta de secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, através da Cozinha Comunitária, que prepara marmitas. As assistentes sociais também estão presentes para acolher as famílias envolvidas e na distribuição de cestas básicas.

As equipes da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural foram direcionadas para remover árvores e galhos e desobstruir ruas, estradas, parques e praças.

Nas próximas horas, haverá uma nova medição por parte da Defesa Civil, que continua empenhada nos atendimentos às demandas solicitadas.