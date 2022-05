Prefeitura faz lançamento da Campanha do Agasalho de 2022

A Prefeitura de Alegrete fez o lançamento da Campanha do Agasalho de 2022, em uma live, no Gabinete do Prefeito neste dia 31.

Com a presença da Secretária de Promoção Social, Iara Caferatti, Vice-Prefeito- Jesse Trindade, vereadores, Coronel Lopes da Cruz que representou a Guarnição Militar, vereador Itamar Rodriguez, que participou pelo Legislativo, Presidente da UABA, Airton Alende e o empresário Deonir Martini, que representou o Centro Empresarial, o Prefeito Márcio Amaral coordenou a apresentação.

O Prefeito iniciou falando que, por coincidência, esta foi uma madrugada muito gelada. Ele agradeceu a parceria de todos, considerou que todos somos Cristãos e, além disso, Alegrete é uma cidade muito solidária onde abraça as causas sociais e demonstra o amor ao próximo.

Coronel Lopes da Cruz que representou a Guarnição Militar, lembrou que há poucos dias, o 6ºRCB, esteve imbuído no trabalho de auxiliar às famílias que precisaram sair de suas casas em razão da enchente e, no retorno, a Unidade militar já havia feito uma grande campanha de arrecadação de agasalhos e roupas, onde foram entregues a quem precisava. Citou o lema Braço Forte, Mão Amiga e reiterou a parceria das Unidades Militares com o executivo e a comunidade.

A Secretária de Promoção Social, Iara Caferatti, destacou as presenças e as parceiras, lembrando que todo o ano tem uma banco de vestuário no Centro Convivência. E agora, no inverno, precisam de roupas mais quentes, meias, calçados, cobertores ou edredons.

Com frio intenso, a Secretaria vai intensificar o trabalho e, para isso precisa das doações. São 22 pontos na cidade em que a comunidade pode colaborar entre empresas e na Secretaria de Assistência Social.

O vereador Itamar Rodriguez- representante da Câmara, disse da importância da campanha, já que muitas pessoas tem necessidade, principalmente, de cobertas e a ação é fundamental para aquecer vidas.

Airton Alende, da UABA, falou que, mais uma vez, são parceiros da campanha, para ajudar quem realmente precisa, e colocou que muitos perderam tudo na enchente, agora estão precisando e, como sempre, estão engajados.

Deonir Martini, representando o Centro Empresarial, destacou o trabalho e disse da relevância de fazer essa atividade cristão, agradecendo a solidariedade dos empresários e diz que todos têm alguma coisa que podem doar, lembrando que somos privilegiados.

O vereador Bispo Ênio, acrescentou que muitas pessoas têm coisas no guarda roupa que não usam: é necessário fazer o desapego e ajudar quem precisa” – pontuou.

O pedido é que os homens desapeguem de suas roupas, porque o Banco tem milhares de roupas femininas e precisam de peças masculinas, além da compreensão de que é preciso roupas em condições de uso.

O vice- prefeito, Jesse Trindade dos Santos, lembrou ser um momento de muito trabalho e ações e que a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social atua o ano inteiro. “É preciso motivar as pessoas para que doem agasalhos que possam ser usados, porque o frio está chegando de forma intensa”- comentou.

vice- prefeito Jesse Trindade

Os demais secretários da administração, também, participaram do lançamento da Campanha do Agasalho.