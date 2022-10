Prefeitura firma acordo com órgãos de pesquisa para conservar sua biodiversidade

Na última sexta-feira, 21, a Secretarias de Meio Ambiente (Semmam) e de Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secel), realizaram uma reunião com representantes da Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) no Rio Grande do Sul e do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios de Goiânia.

No evento, foi fechada a parceria a fim de desenvolver o trabalho em prol da biodiversidade local.

No dia, também, foi apresentado o projeto que faz parte do Plano de Ação Nacional de Conservação de Espécies no Brasil, ao qual será desenvolvido sobre as espécies ameaçadas de extinção nos estados do Sul do Brasil (PR, SC e RS), sendo o Rio Grande do Sul contemplado com a iniciativa em algumas cidades da região da Área de Proteção Ambiental (APA) do Ibirapuitã.

O projeto visa orientar, capacitar e fornecer material didático às escolas, professores e alunos da rede municipal, com foco em 27 espécies de Répteis e Anfíbios em risco de extinção. Tal iniciativa é desenvolvida pelo RAN – que é um centro especializado do ICMBio reconhecido como a Unidade de referência na geração e gestão de informações, onde são subsidiados às implantações de medidas de conservação e de aprimoramento das políticas ambientais voltadas aos répteis e anfíbios.

A Prefeitura fechou a parceria entre as secretarias Semmam, Secel e os representantes do projeto.

Estiveram presentes na reunião o representante da ICMBio/RS, Raul Paixão Coelho, o professor da Unipampa São Gabriel, Tiago Gomes, o representante do RAN – Centro Nacional de Pesquisa, Tiago Vieiras, bem como a secretária da Semmam, Gabriella Segabinazi e o secretário da Secel, Rui Medeiros.