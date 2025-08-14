Prefeitura implementa coleta seletiva em Polos Educacionais do município

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, deu um passo importante na promoção da sustentabilidade e na educação ambiental em âmbito escolar. Durante esta semana, foi intensificada a coleta de resíduos nos Polos Educacionais Rincão de São Miguel, Rincão do 28 e Conceição.

A ação teve como ponto de partida um diagnóstico detalhado realizado pelas equipes técnicas de ambas as secretarias. Com base na avaliação das necessidades e do volume de resíduos gerados, foram instalados contentores específicos em cada polo educacional. Essa medida visa facilitar a separação adequada dos materiais entre rejeitos e recicláveis diretamente na fonte.

O serviço de coleta seletiva agora opera conforme a demanda de cada unidade escolar. Os rejeitos são devidamente encaminhados ao transbordo municipal, enquanto os materiais recicláveis são destinados à Associação e à Cooperativa de Catadores locais. Essa destinação estratégica não só contribui significativamente para a preservação ambiental, reduzindo o volume de lixo destinado a aterros, mas também fomenta a geração de emprego e renda para os trabalhadores que atuam na coleta e reciclagem.

Foto: Prefeitura de Alegrete