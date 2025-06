Prefeitura incentiva transporte ferroviário de soja de Alegrete ao Porto de Rio Grande

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR), esteve presente na região do Cerro do Tigre, no interior do município, acompanhando o carregamento de soja na empresa Agro Nemit na última semana que sai daqui de Alegrete em vagões rumo ao Porto de Rio Grande na Zona Sul do estado

Para o secretário da SEDETUR, Fernando Lucas, incentivar o uso do transporte ferroviário de grãos é essencial para tornar a cadeia logística mais competitiva em relação aos modelos tradicionais, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico da região da Fronteira Oeste.

Trem desde a Agropecuária Nemitz até Rio Grande

Atualmente, o município de Alegrete produz cerca de 125 mil hectares de soja e 55 mil hectares de arroz, consolidando essas culturas como as principais atividades agrícolas da região. Essa expressiva produção impacta positivamente na geração de empregos e renda, fomenta a economia local como um todo e contribui para o retorno de ICMS ao município — recurso que possibilita investimentos em diversas áreas, beneficiando diretamente toda a população.

O Engenheiro Agrônomo Leonardo Cera, Diretor de Turismo e Agronegócio da SEDETUR, conversou com os colaboradores Jair Lima e Wilson Pilecco, destacando como a produção agropecuária local está sendo escoada por meio da malha ferroviária. A carga que saiu do Tigre percorreu um extenso trajeto até o Porto de Rio Grande, de onde será embarcada com destino à China.

Segundo Jair Lima, gerente de operações da Agro Nemitz, somente neste mês cerca de 110 mil sacas de soja serão enviadas ao porto por meio ferroviário.

A logística ferroviária de escoamento de soja pela ferrovia é uma alternativa estratégica, eficiente e sustentável.