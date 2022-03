Prefeitura investe em segurança no trânsito com videomonitoramento, redutores de velocidade e rotatórias

Segundo o secretário Rui Alexandre Medeiros, que responde pela pasta, o setor de videomonitoramento está sendo reestruturado, o que não ocorria desde a implantação do serviço na cidade em 2011. A sala de operação será remodelada com a aquisição de 10 novas telas e 12 novas câmeras viárias que, somadas as que se encontram em operação, trarão uma maior cobertura, gerando mais segurança à comunidade.

Medeiros informou também, que serão implantados nos próximos 60 dias, aproximadamente 15 novos redutores de velocidade, Lombada modular tipo B, redutor de velocidade em total conformidade com a resolução do CONTRAN 600, as quais atenderão a grande demanda em razão das inúmeras pavimentações dos últimos anos, a exemplo das ruas General Vitorino, Barão do Cerro Largo, Joaquim Astrar, Tia Lourdes de Oliveira, entre outras.

Além destas novidades trazidas pelo secretário, há ainda a previsão de implantação de duas novas rotatórias, ambas na Avenida Assis Brasil, sendo uma na esquina da escola Salgado Filho e outra na esquina da Praça Nova com a rua Daltro Filho. “Estamos trabalhando para levar à comunidade alegretense uma melhor qualidade de vida, seja na área de segurança, seja na mobilidade urbana.

Essa semana foi assinado o contrato do Transporte Coletivo, o primeiro na história do Alegrete depois de 60 anos, e temos a expectativa de que a qualidade do transporte coletivo urbano satisfaça as demandas da nossa população. Estamos remodelando a sala de videomonitoramento e aumentando em mais de 60% a qualidade de imagens e o número de câmeras viárias, gerando assim mais segurança”, enfatiza Medeiros. Conforme o secretário, “serão implantados redutores de velocidade modulares, em diversas vias recentemente asfaltadas.

O setor de sinalização vem dando continuidade a sinalização vertical e horizontal, o que qualifica o nosso município como referência em sinalização na Fronteira Oeste e a nossa Guarda Municipal, apesar de todas as dificuldades, atende a demanda sempre com atenção e prestabilidade. É um trabalho feito a muitas mãos, de forma estruturada e com os pés do chão” destacou.