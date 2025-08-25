Prefeitura lança projeto “Cidade da Felicidade” com palestras de Cosete Ramos

A importância desse tema é tão grande que existe um Dia Internacional da Felicidade, celebrado em 20 de março, com o objetivo de reconhecer o bem-estar como uma aspiração universal e destacar sua relevância nas políticas governamentais.

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (Diretoria de Cultura e Pedagógica), deu início às atividades e assinou o documento do convênio de parceria do movimento “Alegrete, Cidade da Felicidade”, em solenidade realizada no dia 25, no Salão Azul, com a presença da doutora Cosete Ramos.

O Salão Azul ficou lotado de representantes da Prefeitura, Câmara de Vereadores, Exército, instituições de ensino superior de Alegrete e convidados. Parceira desse trabalho, Cosete Ramos afirmou que “nada é tão poderoso quanto uma ideia que chegou ao tempo certo”, citando Victor Hugo. Ela ainda lembrou que o alegretense Oswaldo Aranha foi um homem que cultivou a cultura da paz e destacou que agora o prefeito Jesse Trindade assume a ideia da cultura da felicidade.

O prefeito enfatizou que o objetivo do projeto é tornar Alegrete uma cidade mais aprazível: “Temos uma equipe empenhada em melhorar a cidade, pois sabemos que cada família, cada local, merece ter essa energia do bem que produz felicidade – um tema mundial que vem sendo implementado por diversos países.”