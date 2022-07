Prefeitura libera a lista de aprovados para contratação temporária

Share on Email

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, lançou o edital n°036/2022 na terça-feira, 12, em que divulga a classificação preliminar dos candidatos que participaram do Processo Seletivo Simplificado de contratação temporária para os cargos de Motorista (40h semanais), de Operador de Máquinas (40h semanais) e de Mecânico (40h semanais), referente ao edital n°028/2022.

Aos inaptos por falta de documentos ou documentação errada, será disponibilizada interposição de recurso administrativo no prazo de 2 (DOIS) dias úteis – a contar da publicação oficial deste resultado. Os recursos deverão ser entregues no Protocolo do Centro Administrativo.

Confira o edital no link abaixo:

Edital n°036/2022