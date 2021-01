Prefeitura libera licença para construção da primeira usina solar em Alegrete

Compartilhe















A Prefeitura Municipal, através do prefeito Márcio Amaral, vice-prefeito Jesse Trindade, secretária de Meio Ambiente Gabriella Segabinazi e secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo Caroline Figueiredo, realizaram a entrega das Licenças Prévias e de Instalação da primeira Usina de Geração de Energia Elétrica por Fonte Solar no Município de Alegrete para a empresa de Consultoria Ambiental Geotrópico.

As tratativas iniciaram no primeiro semestre de 2020 junto à Prefeitura Municipal, sendo o projeto apresentado em julho, através de uma reunião com o comitê Pro Energia Eólica, assim como apresentado ao Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA), o qual realizou análises e estudos da legislação ambiental e elaborou uma resolução quanto ao licenciamento ambiental da atividade de “Autoprodução e geração distribuída de energia elétrica a partir de fonte solar”, a qual foi regulamentada. Em 11 de novembro, a empresa protocolou o processo solicitando a licença junto à Secretaria de Meio Ambiente, onde o Setor Técnico e de Licenciamento Ambiental analisou e elaborou o parecer, junto a Câmara Técnica do CMMA. No dia 17 de dezembro de 2020 Licenças Prévias e de Instalação foram expedidas, o que autorizou o início das obras de construção da usina.

O projeto prevê uma usina solar de 2,5KW, a ser construída em uma área de 4,9 hectares, localizado na estrada do Rincão de São Miguel, na Jararaca, que gerará energia para uso de empresas privadas.

As empresas poderão comprar a energia limpa diretamente das usinas geradoras, o que resultará em uma economia significativa, pois o valor a ser pago será mais acessível do que comprar de concessionárias.

Conforme o Biólogo, Doutor Rafael Moura, diretor da Geotrópico: “Esta usina contará com 6384 módulos, sendo necessária a contratação de 30 funcionários e mais 4 operadores de máquinas. Com a geração de energia, o município irá arrecadar imposto direto através do ISS e indiretamente através do ICMS, podendo, assim, investir em melhorias para a cidade”.

Para a implantação estão previstos investimentos maiores que R$ 10 milhões para colocar a usina em funcionamento. A previsão para conclusão da obra é de, no máximo, 5 meses e o tempo de funcionamento é de 30 anos.

A empresa Solar Grid é a empreendedora do projeto, construção e operação da Usina Solar a ser instalada no município, em parceria firmada com a Geotrópico, que será responsável pelos estudos ambientais para obtenção das licenças.

“A instalação da Usina Solar da Solar Grid criou um novo momento para o município, o qual desenvolveu uma legislação nova, específica para energias renováveis, pensando no desenvolvimento e conservação ambiental”, afirma o biólogo Brites Pereira, diretor da Geotrópico.

A administração municipal vê esta iniciativa como um avanço para Alegrete. Pela primeira vez a cidade será sede de uma usina de energia limpa, renovável, que gerará emprego, renda e economia.

DPCOM