Prefeitura limpa cemitérios do interior

Os cemitérios em localidades do interior de Alegrete, além de preservarem a memória de várias famílias da área rural, também são patrimônios históricos do Município.

Limpeza Cemitério do interior de Alegrete

E pensando assim, o prefeito Márcio Amaral autorizou que uma equipe de manutenção do Cemitério Municipal faça limpeza em vários cemitérios da zona rural de Alegrete. É a primeira vez que esta ação é realizada.

Limpeza cemitérios do Interior

Carlos Romeiro, que administra o Cemitério Municipal, diz que estão realizando este trabalho no Cemitério do Caverá. Um tradicional local em que famílias daquela região do interior fazem sepultamento de parentes.

Também vão realizar essa limpeza em mais uns outros 10 cemitérios espalhados pelo interior do Município, com o corte do mato que toma conta desses locais e outras ações.

As equipe também realizaram um mutirão no Cemitério aqui da área urbana. Esse trabalho contou com apoio do Exército. O objetivo é eliminar possíveis locais de criadores do mosquito da dengue como vasos, potes e outros objetos.