Prefeitura mantém equipes de manutenção em estradas de bairros da cidade

As equipes de manutenção da Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Infraestrutura, estão fazendo várias ações na cidade. Serviços de manutenção urbana, como roçadas, limpeza de galerias pluviais e bocas de lobo, operações de tapa-buraco nas ruas, desobstrução e limpeza.

Este trabalho impacta diretamente na qualidade de vida do alegretenses no cuidado com a cidade.

Além da total atenção para a manutenção das estradas vicinais, desde o início do ano, a Secretaria de Infraestrutura tem realizado diversas manutenções em vários bairros e no interior do município.

Para o secretário Mário Rivelino, são reparos do dia a dia, mas estes serviços fazem toda a diferença para a manutenção da qualidade de vida dos cidadãos.

O trabalho é diário e muitas são as ações realizadas por toda cidade, desde a recolocação dos bancos, reposição de portões que sofrearam ações de vandalismo, revitalização e implantação de placas na Praça Rui Ramos, até o prosseguimento da galeria de esgoto da avenida Tiaraju.

As equipes também trabalharam em manutenções no Passo Novo e rebaixamento rua Salustiano Ferreira da Costa para futuro calçamento. Também ocorreu o tratamento na água do lago da Praça dos Patinhos.