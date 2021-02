Prefeitura prepara-se para enfrentar o pior momento da pandemia

Compartilhe















Com a demanda de pessoas a serem atendidas com sintomas gripais tem aumentado, em Alegrete, assim como os infectados por coronavírus com lotação da UTI e ocupação do hospital de campanha, a Prefeitura toma novas medidas para atender à comunidade.

Para desafogar o atendimento na UPA, dois gripários vão funcionar na cidade descentralizando o atendimento – Inicialmente foi pensado em fazer no Centro Social Urbano e outro próximo à UPA.

A decisão porém foi de que os gripários serão no ginásio Oswaldo Aranha e posteriormente na escola Honório Lemes.

A partir deste sábado, equipes da Secretária da Saúde e diversos voluntários estarão realizando atendimentos a partir das 7h30, no Instituto de Educação Oswaldo Aranha, para atender pessoas com síndrome gripal.

Com apoio do Exército, a Prefeitura montou uma estrutura completa para receber nossa população.

Na semana que vem temos a previsão de instalar outro ponto de atendimento na escola Honório Lemes.

As unidades de atendimento funcionarão em três turnos.

Profissionais interessados em ajudar receberão treinamento e podem contatar a prefeitura pelo whatsapp 99623-0295.

Essa ação é uma forma de ampliarmos a cobertura de atendimento aos casos suspeitos e diminuirmos a pressão em nosso sistema de saúde. Além disso, evitamos que pessoas que não estão contaminadas com a Covid-19 fiquem expostas à contaminação em locais com grande fluxo de contaminados.